Симан стал одноклубником Джовинко

Защитник Лоран Симан подписал контрнакт с "Торонто". 33-летний бельгиец перебрался в канадский клуб на правах свободного агента после расторжения контракта с "Дижоном".
Welcome to the Red side of the rivalry, @LaurentCiman23– Toronto FC (@torontofc) 27 декабря 2018 г.
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Ранее он выступал в MLS за "Лос-Анджелес" и "Монреаль Импэкт".
Напомним, Симан покинул французский клуб ради лечения дочери в Северной Америке.
Защитник сборной Бельгии вернется из Франции в США из-за дочери
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