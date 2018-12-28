Симан стал одноклубником Джовинко

Защитник Лоран Симан подписал контрнакт с "Торонто". 33-летний бельгиец перебрался в канадский клуб на правах свободного агента после расторжения контракта с "Дижоном".

Ранее он выступал в MLS за "Лос-Анджелес" и "Монреаль Импэкт".

Напомним, Симан покинул французский клуб ради лечения дочери в Северной Америке.

Защитник сборной Бельгии вернется из Франции в США из-за дочери