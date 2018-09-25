Швейцарская полиция считает Абрамовича угрозой для страны

Полиция Швейцарии считает, что российский владелец "Челси" Роман Абрамович может представлять угрозу общественной безопасности и нанести репутационный ущерб стране, если получит вид на жительство, утверждает The Guardian.

По данным источника, в отношении бизнесмена имеются "подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами".

"Любые предположения, что Абрамович был связан с отмыванием денег или имел контакты с преступными группировками, являются абсолютно ложными", - заявил адвокат Абрамовича Даниэль Глазл.

Ранее сообщалось, что Абрамович рассматривает вариант продажи "Челси" за сумму не меньше, чем 3 миллиарда фунтов стерлингов.