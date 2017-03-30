03:11 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Швайнштайгер официально представлен в качестве игрока "Чикаго Файр"

0
0
0
0

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер официально представлен в качестве игрока "Чикаго Файр". Соглашение футболиста с американский клубом рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон. Ранее 32-летний немец успешно прошел медицинское обследование. Уже в эти выходные футболист может дебютировать в МЛС в матче против "Монреаля". По данным СМИ, зарплата Швайнштайгера составит порядка 4,5 миллиона евро в год.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...