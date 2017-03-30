Полузащитник Бастиан Швайнштайгер официально представлен в качестве игрока "Чикаго Файр". Соглашение футболиста с американский клубом рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон. Ранее 32-летний немец успешно прошел медицинское обследование. Уже в эти выходные футболист может дебютировать в МЛС в матче против "Монреаля". По данным СМИ, зарплата Швайнштайгера составит порядка 4,5 миллиона евро в год.