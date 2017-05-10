Швайнштайгер недоволен уровнем игроков в MLS

Полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер недоволен тем, какую игру показывают футболисты в MLS. По его словам, в этой лиге недостаточно высокий уровень исполнителей.

– Это, конечно, не английская или немецкая лига, – цитирует A Bola Швайнштайгера. – Расстраивает, когда в раздевалке обсуждаются какие-то идеи, тренер дает указания, а на поле все равно происходит все иначе. Иногда сложно понять, как игроки не замечают партнеров или легко теряют мяч. Нужно еще много работы проделать.