08:41 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Швайнштайгер недоволен уровнем игроков в MLS

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Полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер недоволен тем, какую игру показывают футболисты в MLS. По его словам, в этой лиге недостаточно высокий уровень исполнителей.

– Это, конечно, не английская или немецкая лига, – цитирует A Bola Швайнштайгера. – Расстраивает, когда в раздевалке обсуждаются какие-то идеи, тренер дает указания, а на поле все равно происходит все иначе. Иногда сложно понять, как игроки не замечают партнеров или легко теряют мяч. Нужно еще много работы проделать.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вперед Германия!!!!!

А я не доволен ошибками в статьях СЭ.

09:07

сферический_конь_в_вакууме

Бастиан, MLS-любительско-ветеранская лига.

08:53