Швайнштайгер мог еще летом перейти в "Чикаго", но "Манчестер Юнайтед" заблокировал трансфер

Генеральный директор "Чикаго Файр" Нельсон Родригес признался, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер мог покинуть "Манчестер Юнайтед" прошлым летом, но английский клуб не отпустил игрока. Вчера американский клуб объявил о подписании с 32-летним немцем однолетнего контракта.

- Бастиан не говорил ничего, кроме хороших вещей о "Манчестер Юнайтед", - цитирует Sky Sports Родригеса. - Очевидно, он очень любил фанатов, игроков и руководство клуба. Да, он чувствует, что мог бы играть больше, так как ему всего 32 года и он в хорошей форме. На самом деле переход в "Чикаго" мог состояться раньше, если бы "МЮ" не хотел, чтобы он остался в начале сезона.