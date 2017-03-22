09:59 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Швайнштайгер мог еще летом перейти в "Чикаго", но "Манчестер Юнайтед" заблокировал трансфер

0
0
0
0

Генеральный директор "Чикаго Файр" Нельсон Родригес признался, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер мог покинуть "Манчестер Юнайтед" прошлым летом, но английский клуб не отпустил игрока. Вчера американский клуб объявил о подписании с 32-летним немцем однолетнего контракта.

- Бастиан не говорил ничего, кроме хороших вещей о "Манчестер Юнайтед", - цитирует Sky Sports Родригеса. - Очевидно, он очень любил фанатов, игроков и руководство клуба. Да, он чувствует, что мог бы играть больше, так как ему всего 32 года и он в хорошей форме. На самом деле переход в "Чикаго" мог состояться раньше, если бы "МЮ" не хотел, чтобы он остался в начале сезона.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...