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Швайнштайгер готов в субботу дебютировать в составе "Чикаго"

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Новичок "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер на своей первой пресс-конференции в США заявил, что готов сыграть уже в ближайшем матче. Новая команда 32-летнего немца в субботу сыграет с "Монреалем" в рамках регулярного чемпионата МЛС.

- Готов играть, когда скажет тренер, - цитирует Bleacher Report Швайнштайгера. - Первая тренировка была довольно напряженной, но я чувствовал себя хорошо. Мне 32, я уверен, что все еще могу дать многое команде, даже если мне потребуется какое-то время, чтобы набрать былую форму.

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