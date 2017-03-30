Швайнштайгер готов в субботу дебютировать в составе "Чикаго"

Новичок "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер на своей первой пресс-конференции в США заявил, что готов сыграть уже в ближайшем матче. Новая команда 32-летнего немца в субботу сыграет с "Монреалем" в рамках регулярного чемпионата МЛС.

- Готов играть, когда скажет тренер, - цитирует Bleacher Report Швайнштайгера. - Первая тренировка была довольно напряженной, но я чувствовал себя хорошо. Мне 32, я уверен, что все еще могу дать многое команде, даже если мне потребуется какое-то время, чтобы набрать былую форму.