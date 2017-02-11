Шоумен Мартиросян назвал Мхитаряна героем армянского спорта

Популярный шоумен Гарик Мартиросян в программе "Вечерний Ургант" назвал нападающего "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна героем армянского спорта. Он отметил, что болел за "Красных дьяволов" всю жизнь.

– Если Мхитарян выиграет чемпионат Англии, буду радоваться, – подчеркнул Мартиросян. – Я болел за "Манчестер Юнайтед" всю жизнь, а тут еще Генрих Мхитарян перешел в "МЮ", то есть два объекта моего обожания слились в одно. Очень радуюсь, когда он выигрывает. Это герой нашего армянского спорта, и мы равняемся на него.