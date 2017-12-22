Бывший полузащитник "Торонто" Бенуа Шейру завершил карьеру. 36-летний француз, у которого в конце этого сезона MLS закончился контракт с канадским клубом, продолжит работу в академии клуба.

Шейру выступал в Европе за "Лилль", "Осер" и "Марсель", а в 2015 году перебрался в Канаду. За свою карьеру хавбек провел 610 официальных матчей, забил 43 гола и сделал 55 голевых передач.