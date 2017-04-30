Шейх Ахмад аль-Сабах покинул ФИФА из-за обвинений в коррупции

Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов, член совета ФИФА Ахмад аль-Фахад аль-Сабах покинул совет ФИФА, сообщает BBC. Ранее министерство юстиции США заподозрило его в причастности к коррупционному скандалу. В четверг член комитета ФИФА по аудиту Ричард Лай в нью-йоркском суде признал свою вину в получении взяток от футбольных функционеров.

По данным следствия, он получил 100 тысяч долларов от некоего чиновника в Азиатской конфедерации футбола в обмен на голос на выборах ФИФА. Кроме того, он получил около 850 тысяч долларов в качестве взяток от азиатских чиновников. По неофициальной информации, в деле мог быть замешан аль-Сабах.

- Я могу лишь вновь опровергнуть обвинения, - сказал аль-Сабах. - Но я не хочу, чтобы это наложило отпечаток на ФИФА и Азиатскую конфедерацию футбола.