Шевченко и Ривалдо сыграли в благотворительном матче в Китае

В китайском Сиане состоялся благотворительный матч между сборными ветеранов Европы и мира. Капитанами команд стали главный тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко и обладатель "Золотого мяча"-1999, чемпион мира-2002 Ривалдо. Также в поединке приняли участие Эрнан Креспо, Дида, Иван Кордоба, Кристиан Пануччи и другие известные в прошлом футболисты. Тренерами команд были Паоло Мальдини и Роналдо.

Поединок завершился нулевой ничьей, а по ходу встречи Шевченко получил повреждение.