23:33 15 октября | Футбол — "Пас из-за границы"

Шевченко и Ривалдо сыграли в благотворительном матче в Китае


В китайском Сиане состоялся благотворительный матч между сборными ветеранов Европы и мира. Капитанами команд стали главный тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко и обладатель "Золотого мяча"-1999, чемпион мира-2002 Ривалдо. Также в поединке приняли участие Эрнан Креспо, Дида, Иван Кордоба, Кристиан Пануччи и другие известные в прошлом футболисты. Тренерами команд были Паоло Мальдини и Роналдо. 

Поединок завершился нулевой ничьей, а по ходу встречи Шевченко получил повреждение.

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