"Шериф" сыграл вничью в чемпионате Молдавии перед матчем с "Локомотивом"

В матче 15-го тура чемпионата Молдавии "Шериф", который является соперником "Локомотива" в Лиге Европы, сыграл вничью с "Сфынтул" (1:1). В составе клуба из Тирасполя забитым голом отличился нападающий Стефан Мугоша.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы между "Шерифом" и "Локомотивом" состоится в Москве 2 ноября, начало игры – в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Напомним, что после трех матчей "Локо" лидирует в группе F, имея в своем активе 5 очков. Это на два балла больше, чем у "Копенгагена" и "Шерифа", которые занимают второе и третье место.