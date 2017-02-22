Шене продлил контракт с "Аяксом"

Полузащитник "Аякса" Лассе Шене подписал новый контракт с клубом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 30-летним датчанином рассчитано до 2019 года. Срок действия прежнего договора истекал в июне этого года. Футболист в течение 5 лет выступает за амстердамскую команду. На его счету 27 игр в этом сезоне, 7 голов и 5 голевых передач.

BREAKING | Lasse Schöne blijft nog 2⃣ jaar voetballen bij de club waar hij van is gaan houden & verlengt contract tot 2019! ❤🇩🇰 #Lasse2019 pic.twitter.com/oMD8lGiqyq – AFC Ajax (@AFCAjax) 22 февраля 2017 г.