Шемберас представил свою версию команды года

Бывший игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас назвал состав команды года-2017. В нее вошли пять игроков из "Реала", три футболиста "ПСЖ" и по одному представителю из "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Барселоны".
Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"),
защитники: Дани Алвес, Тома Менье (оба - "ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"),
полузащитники: Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал"),
нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2527707.html#/команда+года+деивидаса+шембераса
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Дейвидас Шемберас
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Джорджо Кьеллини
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Давид Де Хеа
- Иско Аларкон
- Тома Менье