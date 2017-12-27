12:04 | Футбол — "Пас из-за границы"

Шемберас представил свою версию команды года


Бывший игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас назвал состав команды года-2017. В нее вошли пять игроков из "Реала", три футболиста "ПСЖ" и по одному представителю из "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Барселоны".

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"),

защитники: Дани Алвес, Тома Менье (оба - "ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), 

полузащитники: Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал"), 

нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2527707.html#/команда+года+деивидаса+шембераса

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