"Шапекоэнсе" завоевал свой первый трофей после авиакатастрофы

"Шапекоэнсе" выиграл чемпионат штата Санта-Катарина. Для бразильского клуба этот титул стал первым после ноябрьской авиакатастрофы.

Команда уступила "Аваи" со счетом 0:1 во втором финале турнира, но за счет того, что в первом матче подопечные Вагнера Мансини дома одержали победу со счетом 2:1, "Шапекоэнсе" завоевал свой первый титул после авиакатастрофы.

Катастрофа произошла 29 ноября, "Шапекоэнсе" отправился на финал Кубка Южной Америки с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ". В результате катастрофы выжили трое игроков бразильского клуба. Трагедия унесла жизни 71 человека.