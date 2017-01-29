"Шапекоэнсе" забил первый гол в официальном матче после авиакатастрофы

Полузащитник "Шапекоэнсе" Нилтинью открыл счет в домашней игре 1-го тура чемпионата штата Санта-Катарина против "Интернасионала" из Лажиса. Хавбек, арендованный у клуба "Волта-Редонда", отличился на шестой минуте встречи.

Проходящий в эти минуты матч стал вторым официальным для "Шапекоэнсе" после авиакатастрофы, которая случилась 29 ноября на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.