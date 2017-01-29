22:32 29 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Шапекоэнсе" забил первый гол в официальном матче после авиакатастрофы

0
0
0
1

Полузащитник "Шапекоэнсе" Нилтинью открыл счет в домашней игре 1-го тура чемпионата штата Санта-Катарина против "Интернасионала" из Лажиса. Хавбек, арендованный у клуба "Волта-Редонда", отличился на шестой минуте встречи.

Проходящий в эти минуты матч стал вторым официальным для "Шапекоэнсе" после авиакатастрофы, которая случилась 29 ноября на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

tranmer

Вообще-то "Шапекоэнсе" сыграл ПЕРВЫЙ матч после катастрофы 27 января против "Жоинвиля" (0:0).

22:38 29 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ