"Шапекоэнсе" выиграл чемпионат штата Санта-Катарина

"Шапекоэнсе" стал победителем чемпионата штата Санта-Катарина. Сегодня команда в 8-м туре со счетом 2:0 обыграла "Жоинвиль" и за тур до конца первенства гарантировала победу.
Стоит отметить, что в прошлом году турнир так же выиграл "Шапекоэнсе". Однако нынешний состав кардинально отличается от прошлогоднего, так как в ноябре прошлого года большая часть игроков клуба погибла в авиакатастрофе.
Чемпионат штата Санта-Катарина
8-й тур
"Шапекоэнсе" - "Жоинвиль" - 2:0 (1:0)
Голы: Рейналду, 34 (1:0). Тулио де Мелу, 84 (2:0).
É CAAAAAMPEÃOOOOOOOOOOOOO!!! 🏹– Chapecoense (@ChapecoenseReal) 15 апреля 2017 г.
Nada mais justo do que a Taça Sandro Pallaoro ficar na Arena Condá!!
Chapecoense 2x0 Joinville#VamosChape pic.twitter.com/cNYmAyloAl