"Шапекоэнсе" выиграл чемпионат штата Санта-Катарина

"Шапекоэнсе" стал победителем чемпионата штата Санта-Катарина. Сегодня команда в 8-м туре со счетом 2:0 обыграла "Жоинвиль" и за тур до конца первенства гарантировала победу.

Стоит отметить, что в прошлом году турнир так же выиграл "Шапекоэнсе". Однако нынешний состав кардинально отличается от прошлогоднего, так как в ноябре прошлого года большая часть игроков клуба погибла в авиакатастрофе.

Чемпионат штата Санта-Катарина

8-й тур

"Шапекоэнсе" - "Жоинвиль" - 2:0 (1:0)

Голы: Рейналду, 34 (1:0). Тулио де Мелу, 84 (2:0).