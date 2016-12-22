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"Шапекоэнсе" вручили Южноамериканский кубок

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Бразильский клуб "Шапекоэнсе", игроки которого погибли в авиакатастрофе в Колумбии, получил трофей Южноамериканского кубка, сообщает El Tiempo. В финале турнира команда должна была встретиться с "Атлетико Насиональ". Колумбийский клуб после трагедии предложил объявить соперника победителем, за что был удостоен премии КОНМЕБОЛ "За честную игру". Вручение состоялось на церемонии жеребьевки Кубка Либертадорес. Авиакатастрофа произошла 28 ноября. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока "Шапекоэнсе", 19 из них погибли.

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