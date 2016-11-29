"Шапекоэнсе" временно отказался от комментариев по поводу авиакатастрофы

Представители "Шапекоэнсе" отказались от комментариев в связи с крушением самолета с игроками команды до официального заявления представителей колумбийской авиации. Сегодня самолет с 72 пассажирами и 9 членами экипажа разбился в Колумбии. На данный момент сообщается о десяти выживших.

"В связи с не соответствующими истине новостями, публикуемыми различными СМИ по поводу авиакатастрофы с участием "Шапекоэнсе", клуб оставляет за собой право воздержаться от комментариев до официального заявления от представителей колумбийской авиации. Молимся за наших спортсменов, тренеров, журналистов и других представителей делегации", - говорится в официальном заявлении на странице клуба в Facebook.