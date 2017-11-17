20:02 | Футбол — "Пас из-за границы"

"Шапекоэнсе" весело отметил сохранение места в бразильской серии A. Видео


"Шапекоэнсе" сохранил место в бразильской серии A за три тура до конца сезона-2017. Сезон стал первым для клуба после авиакатастрофы, в которую команда попала в 2016 году. После падения самолета выжило только три футболиста, причем голкиперу Жаксону Фолману пришлось ампутировать ногу, а защитник Нету еще не провел ни одного матча. На поле появляется лишь один игрок из старого состава - Рушел. 

Выполнение задачи на сезон клуб отметил очень эмоционально.

 

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