"Шапекоэнсе" весело отметил сохранение места в бразильской серии A. Видео

"Шапекоэнсе" сохранил место в бразильской серии A за три тура до конца сезона-2017. Сезон стал первым для клуба после авиакатастрофы, в которую команда попала в 2016 году. После падения самолета выжило только три футболиста, причем голкиперу Жаксону Фолману пришлось ампутировать ногу, а защитник Нету еще не провел ни одного матча. На поле появляется лишь один игрок из старого состава - Рушел.
Выполнение задачи на сезон клуб отметил очень эмоционально.
E A COMEMORAÇÃO NÃO PODIA SER DIFERENTE!! 🏹⚽💚– Chapecoense (@ChapecoenseReal) 17 ноября 2017 г.
Chapecoense garantida no Brasileirão Série A 2018!!
VAAAAAMOS, VAMOS CHAPEEEE!! #VamosChape #Brasileirao2017 pic.twitter.com/zVvFUnrThk
UUUUHHH É SÉRIE A!!! 🏹⚽💚– Chapecoense (@ChapecoenseReal) 17 ноября 2017 г.
Chapecoense garantida no Brasileirão Série A 2018!!
VAAAAAMOS, VAMOS CHAPEEEE!! #VamosChape #Brasileirao2017 pic.twitter.com/Kk74guKdyW