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"Шапекоэнсе" проведет первый официальный матч после катастрофы 29 января

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29 января состоится первый официальный матч "Шапекоэнсе" после авиакатастрофы, сообщает goal.com. В рамках чемпионата штата клуб встретится в "Интернасионалом". 29 ноября самолет с игроками команды потерпел крушение на территории Колумбии. В результате катастрофы из 77 человек на борту выжило только шесть, включая трех футболистов. 

Команда летела на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ", в результате трагедии было решено присудить "Шапекоэнсе" в нем победу. Впоследствии клуб не смог выйти на поле в игре 38-го тура бразильской серии A против "Атлетику Минейру", за что был оштрафован.

Ранее президент клуба заявил, что новый состав "Шапекоэнсе" будет сформирован в основном из молодых футболистов и игроков серии B.

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