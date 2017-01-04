22:49 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Шапекоэнсе" отказался от гарантированного места в серии A на три года

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"Шапекоэнсе" отказался от предложения, по которому клуб не сможет покинуть бразильскую серию A в течение трех ближайших сезонов. Самолет с игроками команды 29 ноября потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста - вратарь Джексон Фоллманн, защитники Алан Рушел и Нету. Фоллманну врачи ампутировали часть ноги. Команде придется полностью обновлять состав.

- Множество игроков мы возьмем в аренду, - цитирует BBC спортивного директора команды Руя Кошту. - Нужно найти правильный баланс между уровнем игроков, скоростью оформления трансферов и бюджетом. 

В этом сезоне никто не будет играть в футболках с номерами Фоллманна, Нету и Рушела. Более того, мы ждем, что Алан и Нету вернутся и будут играть под своими номерами. К сожалению, Фоллманн не сможет вернуться, но он однозначно получит должность в клубе.

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Материалы REN-TV

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