"Шапекоэнсе" отказался от гарантированного места в серии A на три года

"Шапекоэнсе" отказался от предложения, по которому клуб не сможет покинуть бразильскую серию A в течение трех ближайших сезонов. Самолет с игроками команды 29 ноября потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста - вратарь Джексон Фоллманн, защитники Алан Рушел и Нету. Фоллманну врачи ампутировали часть ноги. Команде придется полностью обновлять состав.

- Множество игроков мы возьмем в аренду, - цитирует BBC спортивного директора команды Руя Кошту. - Нужно найти правильный баланс между уровнем игроков, скоростью оформления трансферов и бюджетом.

В этом сезоне никто не будет играть в футболках с номерами Фоллманна, Нету и Рушела. Более того, мы ждем, что Алан и Нету вернутся и будут играть под своими номерами. К сожалению, Фоллманн не сможет вернуться, но он однозначно получит должность в клубе.