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"Шапекоэнсе" оштрафован на 30 тысяч долларов

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"Шапекоэнсе" оштрафован бразильскими органами юстиции за отказ от участия в матче 38-го тура чемпионата Бразилии с "Атлетику Минейру", сообщает Marca. Обоим клубам засчитано техническое поражение в этой игре. Поединок должен был состояться 11 декабря, но команды договорились не проводить его из-за трагедии, произошедшей с самолетом, в котором разбились игроки, тренерский штаб и персонал "Шапекоэнсе".

Авиакатастрофа произошла 29 ноября возле колумбийского города Медельин. В результате падения лайнера погиб 71 человек, шестеро выжили. Среди погибших - 19 игроков "Шапекоэнсе".

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