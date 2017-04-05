"Шапекоэнсе" одержал победу в первом матче Суперкубка Южной Америки

"Шапекоэнсе" выиграл у "Атлетико Насьональ" в первом матче Суперкубка Южной Америки. Колумбийский клуб является победителем Кубка Либертадорес, а бразильский - Южноамериканского кубка. Тем не менее, в финальном матче "Шапекоэнсе" не выигрывал трофей, так как 29 ноября минувшего года в авиакатастрофе погибли практически все члены команды во время перелета на финал. Позже Южноамериканская конфедерация футбола объявила бразильский коллектив победителем. Зимой руководство клуба собрало практически полностью новый состав.

Суперкубок Южной Америки

Первый матч

"Шапекоэнсе" (Бразилия) - "Атлетико Насьональ" (Колумбия) - 2:1 (1:0)

Голы: Рейналду, 24 (1:0). Торрес, 59 (1:1). Луис Отавио, 74 (2:1).