23:57 29 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Шапекоэнсе" одержал первую победу в официальном матче после авиакатастрофы

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"Шапекоэнсе" одержал победу домашней игре 1-го тура чемпионата штата Санта-Катарина против "Интернасионала" из Лажиса – 2:1. В составе победителей голами отметились полузащитник Нилтинью и нападающий Веллингтон Паулиста.

Этот матч стал вторым официальным для "Шапекоэнсе" после авиакатастрофы, которая случилась 29 ноября на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

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Материалы REN-TV

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