"Шапекоэнсе" готов начать предсезонную подготовку

"Шапекоэнсе" планирует подписать около 20 новичков в это трансферное окно для восстановления команды. 29 ноября самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста - вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Жаксону врачи ампутировали часть ноги.

- Мы прибегнем к большому количеству аренд, - цитирует Inside The Games спортивного директора клуба Руя Кошту. - Это инструмент, который поможет объединить качество, скорость и бюджет. Многие клубы в настоящее время являются нашими партнерами. Мы просмотрели около 90 игроков, отсеяли многих и в итоге получили список из 38 фамилий. Теперь у нас есть группа игроков, которая готова начать предсезонную подготовку.

Напомним, ранее "Шапекоэнсе" отказался от предложения, по которому клуб не сможет покинуть бразильскую серию A в течение трех ближайших сезонов.