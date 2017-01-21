"Шанхай Шеньхуа" презентовал Тевеса

"Шанхай Шеньхуа" организовал презентацию нового нападающего команды Карлоса Тевеса. Форвард будет выступать в Китае под 32-м номером.

Аргентинец перешел в "Шанхай Шеньхуа" из "Бока Хуниорс", подписав с новой командой контракт на два года, за которые он получит 60 миллионов евро – более 700 тысяч евро в неделю. Эта сумма сделала 32-летнего игрока самым высокооплачиваемым игроком в мире. Ранее стало известно, что в контракте Тевеса есть пункт, по которому в ноябре он может вернуться в "Боку", если будет некомфортно чувствовать себя в Китае.