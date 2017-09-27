"Шанхай Шанган" сыграл вничью с "Уравой", Халк забил гол с передачи Оскара

Китайский "Шанхай Шанган" на своем поле сыграл вничью с японской "Уравой" (1:1) в первом матче 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов. В составе хозяев единственный мяч забил бывший форвард "Зенита" Халк, ему ассистировал экс-полузащитник "Челси" Оскар. Бывший хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов провел на поле 89 минут.

Ответный матч между китайским и японским клубами состоится 18 октября в Сайтаме.

Лига чемпионов АФК

1/2 финала

Первый матч

"Шанхай Шанган" (Китай) - "Урава" (Япония) - 1:1 (1:1).

Голы: Халк, 15 (1:0). Касиваги, 28 (1:1).

27 сентября. Шанхай. Шанхайский стадион.