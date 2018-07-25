"Шанхай Шанган" с Ахмедовым и без Халка вылетел из Кубка Китая

"Шанхай Шанган" не смог защитить титул обладателя Кубка Китая. В 1/4 финала розыгрыша 2018 года клуб уступил "Бэйцзин Гоань", который возглавляет немец Роджер Шмидт.

Первый матч шанхайцы выиграли 2:1, а во втором с таким же счетом уступили. Дело дошло до серии пенальти, в которой столичный клуб был точнее. В ответной игре за "Шанган" вышел экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов, а бывший форвард "Зенита" Халк игру пропускал.

Также в полуфинал Кубка Китая пробились "Далянь Ифан", "Шаньдун Лунэн" и "Гуанчжоу Фули".