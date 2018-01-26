"Шанхай Шанган" опроверг слухи об интересе к Тиагу Силве

"Шанхай Шанган" не планирует покупать капитана "ПСЖ" Тиагу Силву в зимнее трансферное окно, поскольку в команде уже есть четыре легионера. Соглано правилам китайской суперлиги, число иностранцев в заявке на сезон ограничено четырьмя игроками. Сейчас в клубе играют Халк, Оскар, Элкесон и Одил Ахмедов.

- У нас в составе уже есть четыре иностранных игрока, - цитирует Xinmin Evening News представителя "Шанхай Шанган". - Клуб не станет менять состав. По крайней мере, в первой части сезона.

Напомним, Силва выступает за "ПСЖ" с 2012 года. Действующий контракт 33-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает его трансферную стоимость в 10 миллионов евро.