"Шанхай Шанган" Халка не смог выйти в финал азиатской Лиги чемпионов

Китайский "Шанхай Шанган" в гостях потерпел поражение от японской "Уравы" (0:1) во втором матче 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов и не смог выйти в решающую стадию турнира. Автором единственного гола стал Рафаэл Силва. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.
В составе китайского клуба, который возглавляет экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, полный матч провели бывший форвард сине-бело-голубых Халк и экс-полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов.
В финале "Урава" сыграет с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". Первый матч двухраундового противостояния состоится 18 ноября в Эр-Рияде, ответный - 25 ноября в Сайтаме.
Лига чемпионов АФК
1/2 финала
Ответный матч
"Урава" (Япония) – "Шанхай Шанган" (Китай) – 1:0 (1:0).
Гол: Рафаэл Силва, 11.
18 октября. Сайтама. Стадион "Сайтама 2002".
Бурый аз есьм
игрочишки с тренеришкой.из лиги вылет,далее-чемпионат за гуанчжоу,и напоследок-кубок в шанхай.
15:50