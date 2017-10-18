"Шанхай Шанган" Халка не смог выйти в финал азиатской Лиги чемпионов

Китайский "Шанхай Шанган" в гостях потерпел поражение от японской "Уравы" (0:1) во втором матче 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов и не смог выйти в решающую стадию турнира. Автором единственного гола стал Рафаэл Силва. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

В составе китайского клуба, который возглавляет экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, полный матч провели бывший форвард сине-бело-голубых Халк и экс-полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов.

В финале "Урава" сыграет с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". Первый матч двухраундового противостояния состоится 18 ноября в Эр-Рияде, ответный - 25 ноября в Сайтаме.

Лига чемпионов АФК

1/2 финала

Ответный матч

"Урава" (Япония) – "Шанхай Шанган" (Китай) – 1:0 (1:0).

Гол: Рафаэл Силва, 11.

18 октября. Сайтама. Стадион "Сайтама 2002".