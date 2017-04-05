Сформирован новый состав исполкома УЕФА

Сегодня на 41-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был сформирован новый состав исполнительного комитета организации. Как сообщает пресс-служба УЕФА, из 12 кандидатов на восемь свободных мандатов сроком с 2017 по 2021 год избраны Дэвид Гилл (Англия), Михаэль ван Праг (Голландия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Джон Дилейни (Ирландия), Микеле Ува (Италия), Збигнев Бонек (Польша), Райнхард Гриндель (Германия) и Сервет Ярдымджи (Турция).

Недостаточное количество голосов набрали Арманд Дука (Албания), Эльхан Мамедов (Азербайджан) и Киран О'Коннор (Уэльс), а также перед голосованием свою кандидатуру снял Кайрат Боранбаев (Казахстан).

Напомним, что на данный момент в исполкоме УЕФА нет представителей России.