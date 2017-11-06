Серж Орье: "Моя репутация отпугивает "Барселону"

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье заявил, что только репутация плохого мальчика помешала ему перейти в "Барселону" этим летом. 24-летний футболист не раз был замешан в скандалах, нередко оскорблял одноклубников и тренера в социальных сетях, что послужило поводом для перевода футболиста в резервный состав "ПСЖ".

- Я думаю, моя репутация сыграла со мной плохую шутку. Она отпугнула 4 или 5 заинтересованных сторон, - цитирует goal.com Орье. – Я вел активные переговоры с "Барселоной", меня там ждали, и все были уверены в том, что я приду, и все будет по-другому. Но все сложилось иначе. Если бы я остался во Франции, я никогда бы не смысл с себя этот образ. Уйти в премьер-лигу было правильным решением.

В предыдущее трансферное окно ивуариец перешел в "Тоттенхем" за 25 миллионов евро и на данный момент сыграл 8 матчей в составе "шпор".