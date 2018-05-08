Сергей Сорокин: "Проявление дискриминации на матчах в России не является тенденцией"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что инциденты проявления дискриминации во время матчей в России крайне редки и не представляют собой тенденцию.



Ранее ФИФА оштрафовала РФС на 30 тысяч швейцарских франков (около 25 тысяч евро) за дискриминационные выкрики болельщиков на товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3).

- Жаль, что такие инциденты проявления дискриминации имеют место у нас, к счастью, они крайне редки и не представляют собой тенденцию, - приводит ТАСС слова Сорокина. - Мы прошли достаточно большой путь к изолированию этой проблемы. Контролировать такие реакции людей невозможно ни в одной стране мира.

Мы всегда говорили, что нужна пропаганда толерантности и разъяснение, какие последствия имеют такие инциденты, плюс неотвратимость наказания. Если люди будут знать, что абсолютно точно последует административная или уголовная ответственность, в зависимости от серьезности деяния, тогда начнут, наконец-то, думать головой.

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