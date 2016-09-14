Сергей Прядкин: "Понравилось стремление Чеферина не делить федерации на малые и большие"

Вице-президент РФС, глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал избрание словенца Александера Чеферина президентом УЕФА. Сегодня 48-летний словенец победил на выборах, уверенно обойдя своего единственного конкурента, голландца Михаэла ван Прага (42 голоса против 13).
– РФС изначально поддерживал именно словенца, – сказал Прядкин. – Грамотный, молодой и компетентный специалист, который хорошо зарекомендовал себя у руля федерации футбола Словении и по работе в УЕФА. Чеферину и голландцу Ван Прагу на конгрессе УЕФА было предоставлено по 15 минут, каждый из кандидатов высказал свое видение развития европейского футбола и проблем, стоящих перед ними. Чеферин говорил о равноправии федераций. О том, что нет деления на богатые и бедные, чтобы при распределении доходов малые федерации не оставались в стороне. Не будет гегемонии больших футбольных стран.
Чеферин стал президентом УЕФА на два с половиной года – до окончания действия полномочий прежнего руководителя, француза Мишеля Платини, отстраненного со своего поста после коррупционного скандала. (Сергей ЕГОРОВ)
Platinum1991
ПОЗДРАВЛЯЕМ главу Футбольного союза Словении Александра Чеферина с избранием президентом УЕФА. Хорошо, что его избрали а не проамериканца с антироссийским уклоном ван Прага. Ван Праг АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК заговора США против ФИФА и он всячески РАСКРУЧИВАЛ маховик антиблаттеровской американской ИСТЕРИИ. Вместе с голладндцем в заговоре против ФИФА участвовал и Платини! Хорошо, что Платини отстранили от футбола! Ему не место в футболе! Платини ПРЕДАЛ ФУТБОЛ и отдал его на растерзание американской КРИМИНАЛЬНОЙ демократии! Работу УЕФА надо сделать ПРОЗРАЧНОЙ и ПОНЯТНОЙ всем! Платини превратил УЕФА в американскую и английскую ШАРАЖКИНУ контору, которая КЕЛЕЙНО решала все вопросы управления, в угоду кучке проамериканских ПОЛИТИКАНОВ от футбола! Настало время положить КОНЕЦ этому футбольному БЕСПРЕДЕЛУ УЕФА! Очень надеемся что новый президент УЕФА Александер Чеферин будет защищать футбольные интересы всех стран, а не только англичан, немцев и французов и прочих в угоду американской антироссийской политике! Надо избрать в УЕФА российского представителя и вместе решать вопросы развития футбола в России и в Европе! в 2018 году состоится чемпионат Мира по футболу в России, а нашего представителя нет в УЕФА! Это БЕЗОБРАЗИЕ Платини и американцев надо прекратить и избрать представителя футбольной России в УЕФА! ВПЕРЁД Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
16:01