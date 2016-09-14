Сергей Прядкин: "Понравилось стремление Чеферина не делить федерации на малые и большие"

Вице-президент РФС, глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал избрание словенца Александера Чеферина президентом УЕФА. Сегодня 48-летний словенец победил на выборах, уверенно обойдя своего единственного конкурента, голландца Михаэла ван Прага (42 голоса против 13).

– РФС изначально поддерживал именно словенца, – сказал Прядкин. – Грамотный, молодой и компетентный специалист, который хорошо зарекомендовал себя у руля федерации футбола Словении и по работе в УЕФА. Чеферину и голландцу Ван Прагу на конгрессе УЕФА было предоставлено по 15 минут, каждый из кандидатов высказал свое видение развития европейского футбола и проблем, стоящих перед ними. Чеферин говорил о равноправии федераций. О том, что нет деления на богатые и бедные, чтобы при распределении доходов малые федерации не оставались в стороне. Не будет гегемонии больших футбольных стран.

Чеферин стал президентом УЕФА на два с половиной года – до окончания действия полномочий прежнего руководителя, француза Мишеля Платини, отстраненного со своего поста после коррупционного скандала. (Сергей ЕГОРОВ)