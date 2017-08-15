Сергей Кисляк: "Ищу новую команду за границей"

Полузащитник "Газиантепспора" Сергей Кисляк опроверг информацию о своем возвращении в минское "Динамо", информирует "Прессбол". Ранее хавбек выступал за "Рубин" и "Краснодар".

– В чемпионат Белоруссии вы в любом случае в этом сезоне быть заявлены не сможете – статус свободного агента необходимо было получить до закрытия трансферного окна.

– Да, мне известно, что юридически никак не успеваю. Но, признаться, особо об этом и не думал – хочу еще поиграть в зарубежном чемпионате. Силы позволяют. Уверен, что получится.

– Даже не допускали возможности вернуться в "Динамо"? Многие болельщики уже затаили надежду...

– Правда? Не слышал. Просто интернет особо не читаю. Ну, в футболе ничего нельзя исключать, сложно предугадать, что произойдет. Но сейчас ищу новую команду за границей.