17:04 20 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Сергей Хусаинов: "Ван Бастен превратит футбол в шоу, игра высушится"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов скептически относится к предложениям технического директора ФИФА Марко ван Бастена. Голландец думает над отменой положения "вне игры", введением временных удалений и заменой пенальти на буллиты.

– Отмена офсайда? Получится совсем другая игра. Ничего придумывать, считаю, уже не надо. Для большого футбола эта затея плохая.

А вот я , например, сужу 8 на 8. На один турнир, помню, пришел ныне покойный Виктор Григорьевич Царев. После матча подходит ко мне и восторженно говорит: "Сергей, вот это футбол"! А я ему отвечаю: "Потому что "вне игры" нет! Футбол приближен к народному, дворовому. Потому и такой эффект". Но это 8 на 8, а не 11 на 11.

Ван Бастен предлагает временное удаление? Но это же абсурд! Через 10 минут человек вернется на поле и со злости таких дел натворит, накостыляет соперникам с удвоенной силой…

Ввести буллиты? Пусть Ван Бастен слетает в США, в MLS и узнает, что из этого получилось. Футбол он превратит в шоу, а игра высушится…

В принципе, предложения ван Бастена интересны, но не для 11 на 11. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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triumfator

Сергей Хусаинов не превращал футбол в "шоу"

18:47 20 января

bond1951

с офсайдом согласен хватит судейкам на этом зарабатывать а то был не был пол локтя пол плеча или ноги

17:33 20 января

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