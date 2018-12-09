Сергей Францев признан тренером года в Эстонии

Главный тренер "Нымме Калью" Сергей Францев признан лучшим футбольным тренером года в Эстонии, информирует телекомпания ERR. 59-летний российский специалист в этом сезоне привел команду к чемпионству. Францев работает в клубе с 2016 года.

– Торжественное закрытие футбольного сезона, на котором наградили лучших, в воскресенье прошло в таллинском концертном зале "Эстония". Премию Альберта Вольрата, которая вручается лучшему тренеру года, получил приведший "Нымме Калью" к чемпионскому титулу в нынешнем сезоне россиянин Сергей Францев, – отмечается в сообщении.