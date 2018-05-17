Сербский арбитр арестован на 30 дней из-за расследования о предвзятом судействе

Сербский арбитр Срджан Обрадович арестован на 30 дней на время расследования дела о его предвзятой работе на матче чемпионата Сербии между "Спартаком" и "Работничками". Как сообщает AFP, суд Нови-Сада принял решение о задержании арбитра, чтобы он не имел возможности повлиять на участников расследования и свидетелей.

Предполагается, что Обрадович воспользовался своим положением, чтобы помочь "Спартаку" обыграть "Работнички" со счетом 3:0, что обеспечило победителю путевку в квалификацию Лиги Европы. В частности, сербская пресса сообщает о назначении в ворота "Работничков" надуманного пенальти при счете 1:0.