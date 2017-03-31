21:45 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Сербские клубы могут быть отстранены от еврокубков

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подчеркнул, что клубы Сербии могут быть отстранены от участия в еврокубках, если не решат проблему с поведением фанатов на стадионах. По его словам, это касается и других стран.

- Если не остановить хулиганов может произойти катастрофа, - приводит AP слова Чеферина. - Из-за этого клубы Сербии могут оказаться под угрозой исключения из еврокубковых турниров. УЕФА дал понять проблемным странам, что их руководители не могут решить эту проблему. Чтобы этот вопрос был решен, власти должны сотрудничать с футбольными организациями.

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