Семья хавбека "Аякса", перенесшего сердечный приступ, обвиняет клуб в безответственности

Семья полузащитника "Аякса" Абделхака Нури написала жалобу в Федерацию футбола Голландии по поводу действий амстердамского клуба. По мнению близких игрока, "Аякс" не признает своей ответственности за проблемы со здоровьем, которые возникли у Нури.

Напомним, что 20-летний Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате игрок получил необратимые повреждения мозга. "Аякс" утверждает, что предпосылок к этому не было, а первая помощь игроку оказывалась врачами клуба в соответствии с требованиями. Близкие Нури отмечают, что "Аякс" безответственно отнесся к здоровью Нури, и просит федерацию разобраться с этим, проведя расследование.