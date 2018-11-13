Семь игроков детской команды погибли в ДТП в Перу

В Перу произошла трагедия с участием игроков детской футбольной команды, сообщает El Nacional. Автобус, в котором ехали футболисты из школы "Торибио Родригес Мендоса", попал в ДТП на севере страны.
В результате инцидента погибли 7 детей. Еще 11 пассажиров были госпитализированы.
#AMAZONAS - #CHACHAPOYAS SE CONFIRMAN LOS 7 MUERTOS 11 HERIDOS DEJA TRÁGICO ACCIDENTE EN CARRETERA CHACHAPOYAS RODRÍGUEZ DE MENDOZAUn helicóptero de la FAO estaríallegandoaChachapoyasparatrasladradosniñosheridosdegravedadellosserían:FALLECIDOSSantillánEduardo Mesa Arevalo(chofer) pic.twitter.com/p8AlAUAssu– Canal dub tv perú (@CanaldubtvPeru) 11 ноября 2018 г.
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