19:45 | Футбол — "Пас из-за границы"

Семь игроков детской команды погибли в ДТП в Перу

Автобус, в котором ехали футболисты из школы "Торибио Родригес Мендоса", попал в ДТП. Фото El Nacional
Автобус, в котором ехали футболисты из школы "Торибио Родригес Мендоса", попал в ДТП. Фото El Nacional
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В Перу произошла трагедия с участием игроков детской футбольной команды, сообщает El Nacional. Автобус, в котором ехали футболисты из школы "Торибио Родригес Мендоса", попал в ДТП на севере страны.

В результате инцидента погибли 7 детей. Еще 11 пассажиров были госпитализированы. 

 

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