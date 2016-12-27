Селезнев в "Карабюкспоре" будет зарабатывать от 600 до 800 тысяч долларов

Бывший нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев будет зарабатывать в турецком "Карабюкспоре" в два раза меньше, чем в донецком клубе, сообщает украинская газета "Экспресс". Зарплата украинца составит от 600 до 800 тысяч долларов в год в зависимости от результатов команды. В "Шахтере" он получал 1,2-1,5 миллиона.

Ранее Селезнев расторг контракт с "горняками" по обоюдному согласию сторон. В составе донецкой команды он провел 74 матча, в которых забил 30 мячей. В 2016 году украинец выступал в "Кубани", за которую сыграл в девяти играх и забил три гола.