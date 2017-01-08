Селезнев нанял тренера по боксу в "Карабюкспоре"

Иван Пироженко, агент нападающего Евгения Селезнева, отметил, что игрок пытается как можно быстрее набрать форму в своем новом клубе - турецком "Карабюкспоре". Для этого украинец, ранее выступавший в составе "Кубани", нанял тренера по боксу.

– Селезнев активно учит английский язык, уже нанял преподавателя по английскому языку и тренера по боксу, - приводит "Футбол 24" слова Пироженко. - Это было его обязательным условием при подписании контракта. Тогда Женя сказал: "Город маленький, я хочу думать только о футболе и всегда быть занятым".

– Тренера по боксу?

– Да. Женя говорит: "Мне надо двигаться, я хочу снова набрать форму. Мне нужно снова поймать уверенность". Он вообще очень активный сам по себе человек. Занимается боксом. В Днепре играл в хоккей. Давно таким его не видел. У него опять горят глаза.

Женя поговорил с главным тренером по поводу занятий боксом. Тот ответил: "Если это не будет мешать моей программе и не навредит твоему здоровью. Если ты как профессионал чувствуешь и знаешь, что тебе нужно для подготовки, то без проблем". Полное доверие.