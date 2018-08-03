Сегодня Вернблум пройдет медосмотр в ПАОК, о сделке должны объявить в субботу

По информации "СЭ", в пятницу ПАОК вряд ли успеет окончательно оформить трудовые отношения с бывшим полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом.

Сегодня 32-летний швед прибыл со своим агентом в Салоники для встречи с руководством греческого клуба, чтобы завершить переговоры о своем переходе. При этом сторонам потребуется определенное время на улаживание последних формальностей, в том числе – на медосмотр хавбека в новом клубе. Скорее всего, официально о приобретении Вернблума ПАОК объявит завтра. (Игорь НОВИКОВ)

Ранее сообщалось, что контракт с игроком будет рассчитан на три года и 2 миллиона евро за год.

После завершения чемпионата России-2017/18 Вернблум покинул ЦСКА в статусе свободного агента. Скандинава должны успеть заявить для участия в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, где ПАОК встретится с московским "Спартаком".