10:20 | Футбол — "Пас из-за границы"

Себастьян Абреу: "С Месси в одной команде я бы забил 800 голов"

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Уругвайский нападающий Себастьян Абреу считает, что забил бы за свою карьеру в два раза больше голов, если бы играл в одной команде с форвардом "Барселоны"  Лионелем Месси. Напомним, что Абреу является рекордсменом по числу профессиональных клубов, в которых играл. 26-м клубом 41-летнего игрока стал чилийский "Аудакс Итальяно".

– Если бы я играл с Месси, то у меня было бы 800 голов, – цитирует A Bola Абреу. – Есть ли у меня еще цели? Да. Я хочу забить гол, который принесет команде титул на международном уровне.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ravilius777

походу Месси бы с ним ничего не забил)

12:24

Vizioso

А с Пеле отдал бы 800 голевых передач, к гадалке не ходи.

10:49