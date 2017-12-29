Себастьян Абреу: "С Месси в одной команде я бы забил 800 голов"

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу считает, что забил бы за свою карьеру в два раза больше голов, если бы играл в одной команде с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. Напомним, что Абреу является рекордсменом по числу профессиональных клубов, в которых играл. 26-м клубом 41-летнего игрока стал чилийский "Аудакс Итальяно".

– Если бы я играл с Месси, то у меня было бы 800 голов, – цитирует A Bola Абреу. – Есть ли у меня еще цели? Да. Я хочу забить гол, который принесет команде титул на международном уровне.