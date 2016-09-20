Сборной Исландии не будет в FIFA 17

Сборной Исландии не будет в очередном издании известной игры FIFA 17. Президент Федерации футбола Исландии Гейр Торстейнссон отметил, что компания-производитель игры не смогла сделать достойного предложения.

– Мы не преувеличиваем, – цитирует AFP Торстейнссона. – Они предложили нам менее 15,5 тысячи евро. Мы сделали ответное предложение – нам отказали. Я не знаю, сколько они предлагают другим странам. Нам сказали, что их предложение соответствует тем, что были сделаны аналогичным федерациям. Думаю, они на нас выйдут в следующем году. Сотни миллионов людей играют в эту игру. Исландия – команда, которая привлекает внимание.