20:27 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Сборной Исландии не будет в FIFA 17

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Сборной Исландии не будет в очередном издании известной игры FIFA 17. Президент Федерации футбола Исландии Гейр Торстейнссон отметил, что компания-производитель игры не смогла сделать достойного предложения.

– Мы не преувеличиваем, – цитирует AFP Торстейнссона. – Они предложили нам менее 15,5 тысячи евро. Мы сделали ответное предложение – нам отказали. Я не знаю, сколько они предлагают другим странам. Нам сказали, что их предложение соответствует тем, что были сделаны аналогичным федерациям. Думаю, они на нас выйдут в следующем году. Сотни миллионов людей играют в эту игру. Исландия – команда, которая привлекает внимание.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Mander

Ахахаха, да кому нужна эта сборная в Fifa 17? EA не дураки, чтобы упрашивать или идти на уступки с никому ненужной сборной))))

21:09

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