Сборная Кувейта может лишиться права участвовать в Кубке Азии

Сборная Кувейта может быть не допущена к участию в финальном отборочном раунде Кубка Азии 2019 года. Как сообщает Inside the Game, Азиатская футбольная конфедерация (АФК) уведомила об этом представителей Кувейта, чьи сборные и клубы пока не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА.

Напомним, в октябре 2015 года Кувейт был временно лишен членства в ФИФА из-за нарушений пункта регламента организации, касающегося запрета вмешательства государственных структур в деятельность местной футбольной ассоциации. Если до 18 декабря 2016 года Кувейт не восстановит членство в ФИФА, то не будет допущен к отбору на Кубок Азии.