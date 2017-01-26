Сборная Бразилии победила Колумбию в матче памяти погибших игроков "Шапекоэнсе"

Сборная Бразилии, составленная из игроков чемпионата страны, переиграла в товарищеском матче команду Колумбии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Дуду. В составе бразильской команды первый тайм на поле провел бывший форвард "Милана", "Манчестер Сити" и "Реала" Робинью, которого в перерыве заменил экс-игрок "Вердера", "Ювентуса", "Вольфсбурга" и "Атлетико" Диегу.

Встреча проходила на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро и была посвящена памяти погибших в авиакатастрофе игроков клуба "Шапекоэнсе". Все собранные средства будут направлены семьям погибших.

Товарищеский матч

Бразилия – Колумбия – 1:0 (0:0)

Гол: Дуду, 47.

Бразилия: Вевертон, Жеромел, Фабиу Сантос (Жорже, 46), Фагнер, Родригу Кайу, Диегу Соуза (Луан Виейра, 63), Вильян (Диегу, 46), Лукас Лима (Густаву Скарпа, 69), Уоллас, Робинью (Родригинью, 46), Дуду (Камилу, 79).

Колумбия: Гонсалес, Ф.Агилар, Боканегра, Тесильо, Диас (Баланта, 62), А.Агилар (Куэльяр, 69), Торрес (Монтойя, 46), Урибе, Гутьеррес (Беррио, 46), Копете (Эрнандес Риверо, 62), Борха (Ранхель, 69).

Предупреждение: А.Агилар, 33.

Судья: Балиньо (Аргентина).

Рио-де-Жанейро. Стадион "Olympic Stadium".