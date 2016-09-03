14:54 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Сборная Бельгии отказалась от ван Гала из-за утомительного собеседования

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) отказалось от услуг бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гала, так как собеседование с ним оказалось слишком утомительным, информирует Telegraph. Отмечается, что философия голландского специалиста также является истощающей и изнурительной. Руководители KBVB посчитали, что игроки сборной Бельгии не будут реагировать на подобные методы ван Гала.

В итоге в начале августа сборную возглавил испанец Роберто Мартинес. Он сменил Марка Вильмотса, который тренировал команду с 2012 года.

Отметим, что во время работы ван Гала в "МЮ" сообщалось, что футболисты были недовольны длительными разборами игры и хотели, чтобы наставник изменил свой метод работы.

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