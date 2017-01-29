Сборная Абхазии сыграет на чемпионате Европы среди непризнанных стран

Сборная Абхазии примет участие в чемпионате Европы среди непризнанных стран под эгидой ConIFA, сообщает ТАСС. Турнир пройдет на Кипре. Также в нем сыграют сборные Падании (район Италии), Северного Кипра, Секейского края (район Румынии), острова Мэн, сборной Ниццы и Окситании (область на юге Франции).

В ConIFA входят 25 сборных, создана она была в 2013 году. В 2016 году в Абхазии прошел чемпионат мира, хозяева турнира выиграли его. В составе абхазов в числе прочих выступал Анри Хагуш из тульского "Арсенала". Ранее за команду играл ряд других футболистов из российских клубов, включая Руслана Аджинджала.