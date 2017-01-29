22:07 29 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Сборная Абхазии сыграет на чемпионате Европы среди непризнанных стран

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Сборная Абхазии примет участие в чемпионате Европы среди непризнанных стран под эгидой ConIFA, сообщает ТАСС. Турнир пройдет на Кипре. Также в нем сыграют сборные Падании (район Италии), Северного Кипра, Секейского края (район Румынии), острова Мэн, сборной Ниццы и Окситании (область на юге Франции). 

В ConIFA входят 25 сборных, создана она была в 2013 году. В 2016 году в Абхазии прошел чемпионат мира, хозяева турнира выиграли его. В составе абхазов в числе прочих выступал Анри Хагуш из тульского "Арсенала". Ранее за команду играл ряд других футболистов из российских клубов, включая Руслана Аджинджала.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980904

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Есть сборная Ниццы,а где сборная Татарии?!

23:42 29 января

Maren13

Южная Осетия могла бы заявиться, хороших игроков там всегда было много.

23:36 29 января

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